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VODAFONE MOBILE UK

Signature(s)

Montant
411 667 842,85 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 411 667 842,85 €
Télécom : 411 667 842,85 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 411 667 842,85 €
Autres liens
Related public register
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE UK

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 27/11/2013
20120687
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VODAFONE MOBILE UK
VODAFONE UK LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 408 million (GBP 350 million)
EUR 968 million (GBP 830 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation and strengthening of Vodafone's 3G/HSPA (High Speed Packet Access) network and introduction of its 4G/LTE (Long-Term Evolution) mobile network in the UK.

The project concerns the expansion of 3G technology based mobile broadband telecommunications network and its upgrading to HSPA+ (High Speed Packet Access) together with the roll-out of a new 4G LTE (Long Term Evolution) network throughout the country in the UK. The project, to be implemented from April 2013 until March 2015, is planned to provide a combined 3G<E coverage and to roll-out the 3G technology in the 900Mhz spectrum. The project also includes the related investments in the transmission and core components of the network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE UK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE UK
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48646097
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120687
Secteur(s)
Télécom
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE UK
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Fiche récapitulative
VODAFONE MOBILE UK
Fiche technique
VODAFONE MOBILE UK

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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