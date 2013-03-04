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LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 95 000 000 €
Énergie : 95 000 000 €
Date(s) de signature
29/10/2013 : 30 000 000 €
29/10/2013 : 65 000 000 €
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Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 29/10/2013
20120654
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
LINEA GROUP HOLDING SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 206 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading and development of the gas, electricity distribution and district heating networks in selected provinces of the Lombardy and Emilia Romagna regions.

The upgrading and the expansion of the networks are necessary to maintain a safe and reliable service to existing consumers, meet peak demands and to provide for growth in demand. The project will also potentially contribute to increase energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EC), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal. On the basis of a preliminary assessment, the environmental impacts of the project are expected to be limited.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47592936
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120654
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
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Fiche récapitulative
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI
Fiche technique
LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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