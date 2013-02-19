LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Addition of up to 65 cars to the existing rolling stock fleet to provide for 5-car unit train services on the London Overground lines as well as infrastructure improvements on the network for capacity enhancements.
The project will increase the efficiency and quality of public transport services in Greater London. By facilitating the improvement of the level of service, principally by reducing the level of peak hour crowding, the project is expected to contribute to encouraging modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.
Manufacturing of rail rolling stock doesn’t fall under the EIA directive 2011/92/EU. Some of the schemes will be related to improved public transport infrastructures and therefore might fall under Annex II, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether EIA has to be carried out or not. Full details on EIA and Natura 2000 issues will be checked at appraisal stage. The project contributes to reducing reliance on private cars and negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.