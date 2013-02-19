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LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

Signature(s)

Montant
162 651 478,75 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 162 651 478,75 €
Transports : 162 651 478,75 €
Date(s) de signature
7/05/2013 : 53 298 590,55 €
23/10/2014 : 109 352 888,2 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
19 février 2013
Statut
Référence
Signé | 07/05/2013
20120645
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
TRANSPORT FOR LONDON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 130 million (EUR 154 million)
GBP 282 million (EUR 334 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Addition of up to 65 cars to the existing rolling stock fleet to provide for 5-car unit train services on the London Overground lines as well as infrastructure improvements on the network for capacity enhancements.

The project will increase the efficiency and quality of public transport services in Greater London. By facilitating the improvement of the level of service, principally by reducing the level of peak hour crowding, the project is expected to contribute to encouraging modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacturing of rail rolling stock doesn’t fall under the EIA directive 2011/92/EU. Some of the schemes will be related to improved public transport infrastructures and therefore might fall under Annex II, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether EIA has to be carried out or not. Full details on EIA and Natura 2000 issues will be checked at appraisal stage. The project contributes to reducing reliance on private cars and negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.

The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47559642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120645
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76859362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120645
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
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Fiche récapitulative
LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT
Fiche technique
LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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