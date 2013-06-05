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HUB PORTUALE DI RAVENNA

Signature(s)

Montant
144 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 144 000 000 €
Transports : 144 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2021 : 24 000 000 €
13/07/2021 : 25 000 000 €
20/12/2013 : 30 000 000 €
1/04/2019 : 65 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - HUB PORTUALE DI RAVENNA

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20120636
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUB PORTUALE DI RAVENNA
AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 144 million
EUR 277 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an investment programme in the port of Ravenna, including capital dredging, rehabilitation and upgrade of existing quay walls and the construction of a new container terminal quay, in order to accommodate larger vessels in the port and increase the port's capacity, efficiency and productivity.

The project will support maritime freight transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability. The project will result in a more efficient use of resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment Directive, Environmental Impact Assessment Directive, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of EU Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in line with the rules and principles of the EU Treaty, as well as the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUB PORTUALE DI RAVENNA
17/06/2014 - Résumé non technique - HUB PORTUALE DI RAVENNA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49124793
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120636
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - HUB PORTUALE DI RAVENNA
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120636
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUB PORTUALE DI RAVENNA
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17/06/2014 - Résumé non technique - HUB PORTUALE DI RAVENNA
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Fiche récapitulative
HUB PORTUALE DI RAVENNA
Fiche technique
HUB PORTUALE DI RAVENNA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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