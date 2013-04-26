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EMSCHER RENATURIERUNG

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 450 000 000 €
Eau, assainissement : 450 000 000 €
Date(s) de signature
1/10/2013 : 450 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
Communiqués associés
Allemagne : 450 millions d’EUR pour la transformation des berges de l'Emscher

Fiche récapitulative

Date de publication
26 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 01/10/2013
20120632
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EMSCHER RENATURIERUNG
Emscher Genossenschaft
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1169 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the restructuring of a regional wastewater system servicing a population of 2.3m inhabitants in the Northern part of the Ruhr territory in North-Rhine Westphalia (Germany).

The project includes the construction of a new below surface main sewage collector (the “Neuer Emscher Kanal”) to replace the open channel system dating back from the beginning of the 20th century.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will help the promoter to reverse the degradation of the natural habitat and turn the Emscher River back into a rich ecosystem with substantial social benefits. Compliance with relevant environmental legislation will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
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Allemagne : 450 millions d’EUR pour la transformation des berges de l'Emscher

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48087518
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120632
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87634276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120632
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG
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Fiche technique
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