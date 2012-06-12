Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WACKER SILTRONIC RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
15/07/2013 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER SILTRONIC RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2013
Statut
Référence
Signé | 15/07/2013
20120612
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SILTRONIC AG R&D
Private company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 164 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the research, development and innovation (RDI) activities for the development of next generation of hyper-pure silicon wafers and ingots for the semiconductor industry, carried out by Wacker Siltronic in the years 2013-2015.

Supporting the knowledge economy, this project concerns RDI to develop next generation hyper-pure silicon wafers and ingots for the semiconductor industry in the period 2013-2015.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
20/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER SILTRONIC RDI
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER SILTRONIC RDI
Date de publication
20 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52151832
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120612
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79809603
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120612
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER SILTRONIC RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
SILTRONIC AG R&D
Fiche technique
WACKER SILTRONIC RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes