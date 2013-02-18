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STORA ENSO RDI III

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 25 200 000 €
Suède : 47 600 000 €
Finlande : 67 200 000 €
Industrie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
14/06/2013 : 25 200 000 €
14/06/2013 : 47 600 000 €
14/06/2013 : 67 200 000 €
Autres liens
Related public register
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STORA ENSO RDI III

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2013
Statut
Référence
Signé | 14/06/2013
20120599
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STORA ENSO RDI III
STORA ENSO OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns financing of RDI relating to sustainable packaging and other wood fibre based products during the period of 2013-2016.

The programme has two main goals. The first is to develop new micro cellulose, nano materials, and new technologies to separate the most valuable wood components for various usage and applications. The second main goal is to increase sustainability, productivity and resource efficiency within the Promoter’s fibre-based forest industries as a whole.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in Research and Development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the work to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STORA ENSO RDI III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STORA ENSO RDI III
Date de publication
7 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46975399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120599
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Allemagne
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STORA ENSO RDI III
Autres liens
Fiche récapitulative
STORA ENSO RDI III
Fiche technique
STORA ENSO RDI III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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