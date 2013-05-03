ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLLOUT

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter’s investments in Poland to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology.
The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Poland. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced mobile and broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at 30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project will also take place in convergence areas and is thus eligible under article 309 point c) Knowledge Economy (Innovation) and point a) Convergence (for the components located in those areas).
The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Such mobile telecommunication networks have limited residual environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and the Electro Magnetic Field (EMF) radiation. There is no particular negative residual environmental impact expected. The Bank will assess further details during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. Further details will be assessed during the project appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.