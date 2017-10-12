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LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II

Signature(s)

Montant
36 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume d’Eswatini : 36 400 000 €
Eau, assainissement : 36 400 000 €
Date(s) de signature
24/07/2018 : 36 400 000 €
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02/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 24/07/2018
20120545
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 36 million
EUR 123 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The second phase of the Lower Usuthu Smallholder Irrigation Project aims at equipping 5 750 hectares with irrigation infrastructure including main conveyance, distribution network and on-farm infrastructure, and targets smallholders as final beneficiaries. It will adapt the agricultural production systems to the changing climate while addressing widespread poverty in the region.

The project aims to increase household income in the new area, enhance food security and improve access to social and health infrastructure for the rural population, by creating the conditions for the livelihood improvement of 2 300 smallholder households, counting more than 10 000 people. The investment will also support the development of the water resources of the Lower Usuthu and the provision of irrigation infrastructure, and enable smallholder farmers to intensify and diversify their agricultural production with fair market access. A minimum of 30% of irrigated arable land will be allocated to food crops, other than sugarcane, targeting local and regional markets. The remaining (max. 70%) will be allocated to sugarcane.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A comprehensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and the Environmental and Social Management Plan (ESMP), including a Resettlement Action Plan (RAP) based on the country's resettlement policy framework were carried out for this project. In order to address potential cumulative effects with LUSIP I, a Strategic Environmental Assessment (StrEA) assessed the environmental impacts (positive, negative, social or economic) associated with the construction, and operationalisation of the project as a whole (LUSIP I and II). The various documents have been prepared in line with Swaziland's legislation as well as the EIB's and AfDB's standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II - Environmental And Social Impact Assessment - Financial and Economic Analysis - Detailed design
Date de publication
27 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79500846
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II - Environmental and Social Management Plan
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81349855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II - Resettlement Action Plan
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67228376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II - Scoping Report for Strategic Environmental Assessment
Date de publication
27 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79506324
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II - Environmental And Social Impact Assessment - Financial and Economic Analysis
Date de publication
27 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79517166
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION II
Date de publication
2 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63851757
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120545
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Swaziland
Disponible au public
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