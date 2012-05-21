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GRDF - GAS SMART METERS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
6/10/2014 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRDF - GAS SMART METERS
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 06/10/2014
20120521
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRDF - GAS SMART METERS
GRDF
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 464 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installing smart gas meters for the GrDF distribution network in France

Competitive and secure energy, energy savings beneficial to 11 million consumers connected to the GrDF network

Aspects environnementaux
Passation des marchés

For this project, it is unlikely that any environmental impact assessments will be required. The main potential impact on the environment is likely from the disposal of the old meters being substituted by this project.
The project will reduce the physical reading and maintenance requirements, thus reducing the Promoter’s car fleet emissions and allowing general efficiency gains for the gas system in France.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Commentaires

The total project cost period is 2014-2018

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRDF - GAS SMART METERS
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRDF - GAS SMART METERS
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48143813
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131637813
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRDF - GAS SMART METERS
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRDF - GAS SMART METERS
Autres liens
Fiche récapitulative
GRDF - GAS SMART METERS
Fiche technique
GRDF - GAS SMART METERS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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