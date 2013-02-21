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BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN

Signature(s)

Montant
8 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Polynésie française : 8 000 000 €
Lignes de crédit : 8 000 000 €
Date(s) de signature
22/03/2013 : 8 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 février 2013
Statut
Référence
Signé | 22/03/2013
20120496
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
Banque de Tahiti
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan for long-term financing of investment projects being implemented by (i) private sector SMEs and Mid-Caps operating in productive sectors and (ii) commercially run public sector companies in French Polynesia.

Improving access to term finance under favourable conditions, the operation will support French Polynesia's strategy for enhancing economic growth and employment through the financing of small and medium scale productive investments in eligible sectors. Projects will be carried out by the final beneficiaries in line with the conditions for the implementation of the EIB Global Loans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The financial intermediary (Banque de Tahiti) shall ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national environment law and the applicable principles of EU law.

The financial intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the investments that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement and national procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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