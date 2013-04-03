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MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
3/06/2014 : 70 000 000 €
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS

Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 03/06/2014
20120484
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN CHEMICALS SITE DEVELOPMENT
Private company operating in bio-based chemical sector
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 459 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investment for the development of a "green chemical" site for the production of biodegradable monomers and biodegradable lubricant oils in a first stage as well as bio-polymers in a second stage. The site will be located within an existing petrochemical site in Sardinia, Italy.

The investments will be implemented in Sardinia, a Convergence Region (Phasing-in Region 2007-2013). The project has the objective to substantially transform an existing petrochemical site into a production and R&D centre in the field of "green chemistry". The project implementation is therefore expected to bring about positive social and economic benefits in Sardinia, notably enabling the requalification and preservation of an existing industrial site, the preservation and increase of direct and indirect employment in the region during the project implementation and operation, the contribution to local economic growth and the development of new enterprises supplying the site as well as of the local agricultural sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in integrated chemical installations for the production of basic organic chemicals. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore required under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Date de publication
3 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47804088
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120484
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Allegato 1 - Indice generale degli elaborati presentati
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120484
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120484
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS - Inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219972
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120484
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123766497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120484
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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