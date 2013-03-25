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DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
11/11/2013 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 11/11/2013
20120464
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
DAIMLER AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will focus on Daimler's passenger car division Mercedes Benz, and aims at the further reduction of its fleet average GHG emissions, adding up alternative drive train technologies such as fuel cell and electric vehicles and plug in hybrids.

The project proposed for financing aims at driving the reduction of CO2 emissions from the promoter’s fleet of new vehicles to the average level of 95 CO2g/km through 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47778623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120464
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79580203
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120464
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
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Fiche récapitulative
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI
Fiche technique
DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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