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SMES TRADE FINANCE FACILITY

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 450 000 000 €
Services : 450 000 000 €
Date(s) de signature
19/06/2014 : 75 000 000 €
12/06/2013 : 100 000 000 €
12/06/2013 : 125 000 000 €
12/06/2013 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 12/06/2013
20120444
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMES TRADE FINANCE FACILITY
Selected banks operating in trade finance in Greece
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The EIB would provide guarantees to a network of geographically distributed international banks (“Counterpart Banks”) covering their risk on selected Greek banks (“Guarantee Beneficiaries”) carrying out trade finance operations for SMEs and mid-caps located in Greece.

Following the current market failure experienced by Greek companies and banks in the area of trade finance, the EIB proposes to establish the SMES Trade Finance Facility. The EIB guarantees will help re-activating credit lines in favour of Greek banks by international banks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, to the extent relevant.

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, to the extent relevant.

Commentaires

This operation, subject to approval by the EIB’s Governing Bodies, will be the first fully-dedicated trade support operation established by the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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