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AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2013 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Fiche récapitulative

Date de publication
21 janvier 2013
Statut
Référence
Signé | 30/10/2013
20120410
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Development Bank of Southern Africa
National Housing Finance Corporation
Nedbank
Standard Bank
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 464 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to be made available to several financial intermediaries for the funding of affordable and social housing projects and associated urban infrastructure, including social amenities, throughout South Africa.

The selected schemes of affordable and social housing to be funded will be part of local integrated and inclusive sustainable urban development plans and housing policies satisfying the EIB's eligibility criteria for the sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will be required to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy.

The Bank will require the intermediaries to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46704160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120410
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95809139
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120410
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
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Fiche récapitulative
AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II
Fiche technique
AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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