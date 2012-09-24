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POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 1 000 000 000 €
Aménagement urbain : 157 500 000 €
Infrastructure composite : 192 500 000 €
Transports : 650 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2012 : 157 500 000 €
29/11/2012 : 192 500 000 €
29/11/2012 : 650 000 000 €
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Publications connexes
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05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 29/11/2012
20120384
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 3500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Infrastructure investments by local authorities supported by governmental grants.

The project comprises of the investment schemes of the Polish municipalities, which are all located in Convergence regions. It is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: sustainable communities

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required

Documents liés
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54958142
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120384
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77101598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120384
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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POLAND - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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