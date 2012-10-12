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SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 125 000 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
8/03/2013 : 125 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 08/03/2013
20120377
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HEALTH & NUTRITION FINE CHEM R&D
Private company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns financing of research and development (R&D) activities relating to innovative new products, among others in the areas of skin care and healthy nutrition.

The project aims to encourage research and technological development, as defined in Article 163 of the EC Treaty, and with the “Common Interest” criterion retained for the Treaty’s Article 267 point (c), i.e. the Bank’s financing activities under Knowledge Economy (i2i), (i) research and development and (ii) innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities and laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required. This, along with any other environmental details, will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Date de publication
10 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65176442
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120377
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80036615
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120377
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D
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Fiche récapitulative
HEALTH & NUTRITION FINE CHEM R&D
Fiche technique
SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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