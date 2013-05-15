Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PROCESS OPTIMISATION RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2013 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROCESS OPTIMISATION RDI
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 16/12/2013
20120359
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROCESS OPTIMISATION RDI
Wincor Nixdorf AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns research and development (R&D) activities related to the development of new payment and cash management hardware and software solutions. The R&D activities will be carried out mainly in Germany but also in Spain and in Austria during financial years (ending 30 September) 2013 – 2015.

The new payment and cash management hardware and software solutions are utilised by the banking and retail sector to ensure efficient and secure payment transactions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments concern research, development and innovation (RDI) activities within existing facilities. Therefore it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The full details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROCESS OPTIMISATION RDI
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROCESS OPTIMISATION RDI
Date de publication
26 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47340001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120359
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI
Date de publication
11 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67660147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120359
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROCESS OPTIMISATION RDI
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
PROCESS OPTIMISATION RDI
Fiche technique
PROCESS OPTIMISATION RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes