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AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES

Signature(s)

Montant
105 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 105 000 000 €
Énergie : 105 000 000 €
Date(s) de signature
22/03/2013 : 25 000 000 €
21/12/2012 : 80 000 000 €
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES

Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20120352
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 94 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and expand its gas and electricity distribution networks in its concession areas, in the Veneto region. The Promoter is also planning several investments in the renewable energy sector.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of electricity and gas supply. It will also contribute to increasing the share of renewable energy in the electricity production using domestic hydro and wind resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal.

The Promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC, including publication in the EU Official Journal where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58833356
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120352
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125135664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120352
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
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Fiche récapitulative
AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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