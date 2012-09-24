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MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Libéria : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2012 : 50 000 000 €
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 28/12/2012
20120342
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
LIBERIA ELECTRICITY CORP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 180 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at rehabilitating the inoperative hydro power plant, located on the St. Paul River approximately 27 km (17 miles) northeast of Monrovia in Montserrado County, to its initial capacity of 64 MW and re-constructing the associated transmission lines to Monrovia.

The project provides renewable hydro electricity to support the economic development in a post-war country. Electricity will be provided to the capital city of Liberia, Monrovia, and in a later stage, to other regions of the country and to the neighbouring countries when the planned regional interconnection project CLSG is implemented.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of the rehabilitation of an existing, inoperative hydro power plant, re-establishing a reservoir (8km2 area, some 50 million m3) and re-constructing 50 km of 66 kV transmission line. An environmental and social impact assessment study (ESIA) has been carried out for these works, and a full ESIA process, including public consultation is on-going. A Resettlement Action Plan (RAP) is also included within the mitigation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66401005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Libéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130962020
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Libéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION
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Fiche technique
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