MOUNT COFFEE HYDRO GEN REHABILITATION

Fiche récapitulative
The project aims at rehabilitating the inoperative hydro power plant, located on the St. Paul River approximately 27 km (17 miles) northeast of Monrovia in Montserrado County, to its initial capacity of 64 MW and re-constructing the associated transmission lines to Monrovia.
The project provides renewable hydro electricity to support the economic development in a post-war country. Electricity will be provided to the capital city of Liberia, Monrovia, and in a later stage, to other regions of the country and to the neighbouring countries when the planned regional interconnection project CLSG is implemented.
The project consists of the rehabilitation of an existing, inoperative hydro power plant, re-establishing a reservoir (8km2 area, some 50 million m3) and re-constructing 50 km of 66 kV transmission line. An environmental and social impact assessment study (ESIA) has been carried out for these works, and a full ESIA process, including public consultation is on-going. A Resettlement Action Plan (RAP) is also included within the mitigation measures.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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