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SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 200 000 000 €
Industrie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/01/2013 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 18/01/2013
20120341
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
SCANIA CV AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 493 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns selected activities from the promoter’s research and development (R&D) programme, specific to the development of a new commercial vehicle platform.

The new platform will incorporate new features aiming among other things at improved fuel economy, weight reduction and enhanced safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will review during the project’s appraisal whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction of test facilities that could fall under Annex II of the EIA directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank’s services will verify details during the project’s appraisal.

Documents liés
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64127559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120341
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72774032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120341
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
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Fiche récapitulative
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY
Fiche technique
SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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