HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Fiche récapitulative
New research-focused proton therapy (PT) centre in Western Holland promoted by Delft University of Technology, Leiden University Medical Centre and Erasmus University Medical Centre Rotterdam.
The project consists of the construction and development of a new proton therapy research centre jointly promoted by three leading universities in the Netherlands: Erasmus University Medical Centre Rotterdam, Leiden University Medical Centre and Delft University of Technology. Their joint-venture for this project is named Holland PTC and aims at assessing the efficacy of proton technology by conducting basic and clinical research. At least 600 cancer patients will be included annually in clinical studies. The centre is expected to be built in the Delft University of Technology’s science park and be functional from 2016 onwards. EIB will be involved in the financing of both the centre and the research and development (R&D) investment programme which will be carried out at HollandPTC.
The Nuclear Energy Permit, including Environmental Impact section, has been granted to Technische Universiteit Delft (TUD) for the Holland Particle Centre BV.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be awarded in conformity with EU Public Procurement Directive 2004/18/EC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.