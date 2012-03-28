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HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 90 000 000 €
Services : 90 000 000 €
Date(s) de signature
9/05/2014 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
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31/01/2015 - Résumé non technique - Holland Proton Therapy Research Center
Related public register
15/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Fiche récapitulative

Date de publication
2 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 09/05/2014
20120328
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER - HollandPTC
HollandPTC B.V.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

New research-focused proton therapy (PT) centre in Western Holland promoted by Delft University of Technology, Leiden University Medical Centre and Erasmus University Medical Centre Rotterdam.

The project consists of the construction and development of a new proton therapy research centre jointly promoted by three leading universities in the Netherlands: Erasmus University Medical Centre Rotterdam, Leiden University Medical Centre and Delft University of Technology. Their joint-venture for this project is named Holland PTC and aims at assessing the efficacy of proton technology by conducting basic and clinical research. At least 600 cancer patients will be included annually in clinical studies. The centre is expected to be built in the Delft University of Technology’s science park and be functional from 2016 onwards. EIB will be involved in the financing of both the centre and the research and development (R&D) investment programme which will be carried out at HollandPTC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Nuclear Energy Permit, including Environmental Impact section, has been granted to Technische Universiteit Delft (TUD) for the Holland Particle Centre BV.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be awarded in conformity with EU Public Procurement Directive 2004/18/EC.

Documents liés
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15/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Date de publication
16 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52123856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120328
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Holland Proton Therapy Research Center
Date de publication
31 Jan 2015
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57152302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120328
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238174388
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20120328
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Autres liens
Fiche récapitulative
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER - HollandPTC
Fiche technique
HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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