REPSOL RDI

Fiche récapitulative
Repsol’s RDI expenditures in the areas of alternative energies, natural gas liquefaction, oil refining and petrochemicals in the company’s European R&D facilities.
The project concerns the Promoter’s corporate investment in Research, Development and Innovation (RDI) to support its new technology strategy in some of its key areas. Research activities included in the project have been selected to be in line with the Banks priority objectives in knowledge-economy and the Energy sector and will be divided into four areas. The “New Energies” program aims at the development of products and technology in bioenergy and enabling facilities for the use of renewable energies for transport. The LNG program includes the optimisation of natural gas liquefaction. The “Downstream” program focuses on the optimisation of refining operations. Last, the chemistry program aims at the development of new petrochemical products, process optimisation for cost and energy saving and the development of renewable base products.
The project concerns investment in research and development activities which are expected to be carried out in existing, already authorised, R&D facilities that will not change their scope due to the project; an EIA is therefore not needed as per EIA Directive 2011/92/EC. The Bank’s services will further investigate all the environmental details during the due diligence.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the RDI activities that fall under the provisions of Directive 2004/17/EEC have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EEC and 2007/66/EC), with publication of contract notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.