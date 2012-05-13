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UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 000 €
Santé : 400 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2014 : 100 000 000 €
30/09/2014 : 300 000 000 €
Autres liens
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05/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Communiqués associés
Allemagne : La BEI soutient le vaste programme de modernisation de l'hôpital universitaire du Schleswig-Holstein – La banque de l'UE, principal bailleur de fonds du projet

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 30/09/2014
20120323
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million
EUR 520 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and extension of the two sites of the University Hospital Schleswig-Holstein under the investment programme 2013-2018.

The project will benefit to the overall health strategy of the region by introducing better models of service delivery, improving healthcare from purpose-built premises and creating greater synergies with teaching and research. Moreover the project aims a reduction of at least 20% of the energy consumption.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ and Dir. 2007/66/EC). The project is tendered using the competitive dialogue and the relevant contract has been published in the EU Official Journal on 13/05/2012 (2012/S 85-139875).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Date de publication
5 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48629475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120323
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238886014
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20120323
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Photogallery

Rehabilitation and renovation of Schleswig-Holstein University Hospital. The project concerns the hospital’s two sites in Kiel and Lübeck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
©UKSH

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