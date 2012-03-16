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YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT

Signature(s)

Montant
5 144 410,96 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 5 144 410,96 €
Eau, assainissement : 5 144 410,96 €
Date(s) de signature
27/06/2014 : 5 144 410,96 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
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Arménie : la BEI soutient le développement du secteur de l'eau

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 27/06/2014
20120316
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
YEREVAN MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 5 million
EUR 18 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

An investment programme to improve the water supply and wastewater services provided by Yerevan Djur CJSC in Yerevan and several surrounding villages.

The objectives of this project are the rehabilitation and zoning of the water supply network in Yerevan, the replacement of household connections, and the expansion of the sewerage network coverage.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a positive social impact by improving the quality of the water and wastewater services provided by Yerevan Djur CJSC. The project’s compliance with all applicable national environmental legislation as well as the EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The contracts will likely be procured by Yerevan Djur CJSC in accordance with the procurement policies and rules of the EBRD as the lead financier and in compliance with best international practice. Where applicable, the calls for tenders and the award notices will be published in the EU Official Journal.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48921719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120316
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
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