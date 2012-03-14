Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Déchets solides : 50 000 000 €
Date(s) de signature
14/03/2013 : 22 000 000 €
10/12/2013 : 28 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Canopia - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mendixka - FR
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Related public register
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Communiqués associés
France : 50 m pour les pôles de valorisation des déchets ménagers du Syndicat Bil Ta Garbi

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 14/03/2013
20120314
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIL TA GARBI WASTE RECYCLING

PUBLIC ENTITY(IES)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns waste recycling in a number of municipalities in the south-west of France. The project involves the construction of waste treatment, recycling and storage facilities in the west of the Pyrénées-Atlantiques department. Specifically, it will include: an organic recycling plant with a capacity of 80 000 t/year; a separate collection sorting centre with a capacity of 20 000 t/year; final waste storage centres and a 20 000 t/year organic recycling plant; and a landfill site with a capacity of 16 000 t/year. The project promoter is the Bil Ta Garbi local municipality association, established in 2002, which covers a population of 262 000 in 202 municipalities and 13 Public Inter-Municipal Cooperation Establishments (EPCIs).

The project comprises modern waste treatment facilities for the recovery and processing of recyclable materials and waste-to-energy processing. The project will serve to develop infrastructure for waste treatment before it reaches landfill and bring the promoter into compliance with EU and national policies and objectives. The project will also help to cut greenhouse gas emissions by reducing methane emissions from landfill sites and generating electricity from a partly renewable energy source. The project will therefore contribute to the EU's objectives and the Bank's priorities in the area of climate change. It is eligible for Bank financing under Article 309(c) as an energy and environmental project of common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project facilities come under Annex 1 to the new codified EIA Directive (2011/92/EU) so EIAs will need to be performed. The situation regarding the EIAs and the project's compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (79/409/EE) will be examined during the appraisal.

Procurement procedures must therefore be applied in accordance with the EU Directive (2004/18/EC).

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Canopia - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mendixka - FR
Communiqués associés
France : 50 m pour les pôles de valorisation des déchets ménagers du Syndicat Bil Ta Garbi

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Date de publication
12 May 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66411207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120314
Secteur(s)
Déchets solides
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Date de publication
4 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Gouvernance
Numéro du document
67577731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120314
Secteur(s)
Déchets solides
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Related public register
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Autres liens
Fiche récapitulative
BIL TA GARBI WASTE RECYCLING
Fiche technique
VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Canopia - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mendixka - FR
Communiqués associés
France : 50 m pour les pôles de valorisation des déchets ménagers du Syndicat Bil Ta Garbi

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : 50 m pour les pôles de valorisation des déchets ménagers du Syndicat Bil Ta Garbi
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Canopia - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mendixka - FR
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI
Related public register
04/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - VALORISATION DECHETS BIL TA GARBI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes