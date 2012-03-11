BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS

Fiche récapitulative
The project concerns the roll out of fixed broadband telecommunication services in 6 Eastern regions of Turkey (Adana, Diyarbakir, Erzurum, Kayseri, Samsun, Trabzon). The upgraded access network will use a combination of copper and fibre based broadband technologies.
Access to efficient telecommunication services is an important factor contributing to the economic growth of a country. Despite achievements to date, considerable investment is still needed to further improve telecommunications services in Turkey. The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed broadband services to a wider extent in rural areas. This will help these areas to profit from significantly improved quality and availability of very high speed broadband services.
If located in Europe, the investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) would not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited environmental effects.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).
The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.