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HOTEL DUBROVACKA

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 25 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
20/01/2014 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL DUBROVACKA
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Communiqués associés
Croatie : La BEI apporte son concours financier à la modernisation d’infrastructures touristiques

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 20/01/2014
20120307
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOTEL DUBROVACKA
The promoter is a privately held joint stock company, a subsidiary of a leading hotel management company in Croatia.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Renovation and expansion of hotel 's facilities situated in two locations within the Dubrovnik area.

The project comprises the redevelopment, modernisation and upgrading of a number of tourist accommodation and service units on two sites close to Dubrovnik, Croatia (Mlini and Srebreno).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, most of the proposed investments would fall under Annex II of Directive 2011/92/EU and none would fall under Annex I. The nature and scale of the investments are such that they would normally be screened out by the Competent Authority. The position of the relevant authority in Croatia will be established at appraisal.

Both Mlini and Srebreno sites have sea frontage with existing hard construction elements within the Mediterranean International Coastal Zone Management Protocol limits. Funding will not be available for any new, hard developments within the boundary.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement procedures followed are in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules

Commentaires

The project is in the tourism sector

Documents liés
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL DUBROVACKA
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Autres liens
Communiqués associés
Croatie : La BEI apporte son concours financier à la modernisation d’infrastructures touristiques

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL DUBROVACKA
Date de publication
14 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46995946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120307
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78454366
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120307
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL DUBROVACKA
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL DUBROVACKA
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HOTEL DUBROVACKA
Fiche technique
HOTEL DUBROVACKA
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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