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ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 60 000 000 €
Santé : 60 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2013 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Related public register
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 08/11/2013
20120299
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 125 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension, improvements and refurbishment of the University Hospital in Maastricht (azM) under the investment programme 2012-2015.

The project supports the infrastructure and organisational development of the Academisch Ziekenhuis Maastricht (University Hospital Maastricht - azM) in Maastricht, the Netherlands.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
08/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Date de publication
8 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54900926
Thématique du document
Environnement
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120299
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80562353
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120299
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
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01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
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Fiche récapitulative
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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