Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 50 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Énergie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2013 : 25 000 000 €
5/12/2013 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Fiche récapitulative

Date de publication
29 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 05/12/2013
20120293
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global Loan to be granted to Sid Banka to co-finance investments in the sector of energy efficiency and renewable energies carried out both by public and private entities as well as natural persons.

Improving access to term finance at favourable conditions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48361927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120293
Secteur(s)
Services
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95714347
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120293
Secteur(s)
Services
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Autres liens
Fiche récapitulative
SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
Fiche technique
SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes