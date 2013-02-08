VLADIVOSTOK CHP PROJECT

Fiche récapitulative
The project consists of a new combined heat and power plant, situated on industrial brownland site in Vladivostok, supplying heat for the district heating of the city and electricity to the regional network.
The project is part of larger programme to bring natural gas to Russian Far East towns, and allows switchover from coal to natural gas as the primary energy source. The replacement of coal by natural gas as fuel for district heat generation would reduce emissions, increase heat production for the envisaged expansion of the district heating network and facilitate the introduction of the EU best available techniques (BAT) standards in the Russian thermal generation bringing environmental and energy efficiency performance to the best international practices.
Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. A gap analysis will be performed to identify the differences between EU and Russian environmental requirements in order to define additional elements necessary to complete the EIA up to EU standards, and to add social elements for full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project is expected to contribute to meeting electricity and heat demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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