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VLADIVOSTOK CHP PROJECT

Signature(s)

Montant
91 274 187,6 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 91 274 187,6 €
Énergie : 91 274 187,6 €
Date(s) de signature
2/10/2013 : 91 274 187,6 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VLADIVOSTOK CHP PROJECT
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Russie : la BEI soutient le renforcement de l’efficacité énergétique dans la production d'électricité et la réduction des émissions

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2013
Statut
Référence
Signé | 02/10/2013
20120284
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VLADIVOSTOK CHP PROJECT
Open Joint Stock Company Energy System Vostoka is a state-controlled monopoly utility of heat and electricity generation. It supplies electricity and heat to the Far East region of Russia.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 91 million
EUR 245 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a new combined heat and power plant, situated on industrial brownland site in Vladivostok, supplying heat for the district heating of the city and electricity to the regional network.

The project is part of larger programme to bring natural gas to Russian Far East towns, and allows switchover from coal to natural gas as the primary energy source. The replacement of coal by natural gas as fuel for district heat generation would reduce emissions, increase heat production for the envisaged expansion of the district heating network and facilitate the introduction of the EU best available techniques (BAT) standards in the Russian thermal generation bringing environmental and energy efficiency performance to the best international practices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. A gap analysis will be performed to identify the differences between EU and Russian environmental requirements in order to define additional elements necessary to complete the EIA up to EU standards, and to add social elements for full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The project is expected to contribute to meeting electricity and heat demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VLADIVOSTOK CHP PROJECT
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46359771
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120284
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Russie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - VLADIVOSTOK CHP PROJECT - GTU-CHP on CWSBH site in the city of Vladivostoc
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53223519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120284
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Russie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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