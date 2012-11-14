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CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Signature(s)

Montant
230 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 230 000 000 €
Éducation : 230 000 000 €
Date(s) de signature
19/09/2013 : 230 000 000 €
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Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Communiqués associés
Pays-Bas : 230 m d’EUR pour le réaménagement du campus de la Vrije Universiteit d’Amsterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 19/09/2013
20120268
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 230 million
EUR 479 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital expenditure programme for the development of a new campus in Amsterdam in order to expand teaching and research facilities

Redevelopment, partial rehabilitation, new build and equipment of the campus of the Vrije University of Amsterdam.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the refurbishment and new construction of teaching and research facilities on existing campus site that falls within an approved urban master plan. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during the appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or shall be tendered, in accordance with the applicable procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66007840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120268
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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