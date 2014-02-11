ICL RESEARCH AND TEACHING EXCELLENCE

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project entails the construction of the Research and Translation Hub, new academic, research, laboratory and office buildings on the new Imperial West Campus situated in the London Borough of Hammersmith & Fulham, as well as renovation of the College’s Aeronautics and Mechanical Engineering buildings, located in the London Borough of Kensington & Chelsea. Renovation and expansion of the College’s general laboratory and student accommodation stock are also included in the project.
The objective of the plan is to establish a second campus in London, separate from but not far away from the main university campus. The new campus will house teaching and research facilities for Imperial's Graduate School, state of the art facilities for health and biomedical research, a business accelerator, space for technology partner organisations, student and staff housing, and new local convenience services, including health care and early years’ education services.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment. However the project entails the construction of new buildings and therefore falls under the Annex II of the Directive in relation to urban development. The local competent authority has required an EIA for it.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.