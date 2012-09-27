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PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Signature(s)

Montant
625 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 625 000 000 €
Services : 625 000 000 €
Date(s) de signature
26/07/2013 : 625 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 26/07/2013
20120255
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
REINO DE ESPANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1540 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of R&D activities and investments in public research infrastructures and organisations across Spain.

The project supports a selection of operational expenditure and capital investments by the central government, related to a set of well identified research Infrastructures, facilities and public research institutes of national and regional strategic interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in operational expenditures of research infrastructures do not fall under Annex I or II of the Directive 2011/92/EU. The proposed activities will take place mainly inside buildings at R&D facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. The capital expenditures included in the programme relate mainly to equipment to be installed within the existing facilities already being used for similar activities, although expansions of sites or even constructions of new sites cannot be fully excluded at this stage. Full environmental details will be verified during the project’s appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66413918
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120255
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62585553
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120255
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
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Fiche récapitulative
PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Fiche technique
PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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