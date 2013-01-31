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AMENAGEMENT SEINE AVAL

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 600 000 000 €
Eau, assainissement : 600 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2013 : 600 000 000 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMENAGEMENT SEINE AVAL
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17/06/2014 - Résumé non technique - AMENAGEMENT SEINE AVAL
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Communiqués associés
France : 600 M€ pour la modernisation de la station d’épuration de Seine aval

Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2013
Statut
Référence
Signé | 12/06/2013
20120253
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMENAGEMENT URBAIN SEINE AVAL
Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme d’équipement dans le cadre de la mise aux normes des stations d’épuration et en particulier la station historique d’Achères (opération de refonte de l’usine de traitement) dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE).

En réduisant la pollution des milieux récepteurs des eaux usées, le projet aura un impact positif sur l’environnement et contribuera à l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’ouest de la région parisienne.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet tombe sous l’Annexe I de la directive 2011/92/EU et une étude d’impact sur l’environnement a donc été menée. L’étude d’impact, son résumé non technique et le dossier du débat public ont déjà été transmis à la BEI et n’appellent pas de remarques de sa part.

La Banque requerra du promoteur d’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soient conclus suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC et 2004/18/EC, 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au Journal Officiel de l'UE, lorsque applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47245919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135989675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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