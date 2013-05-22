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UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2013 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 31/07/2013
20120250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II
ACCEPTABLE CORPORATE(S) PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework loan to support small to medium-scale investments in the renewable energy and energy efficiency sectors in Italy, contributing to the EU energy and climate change objectives

The proposed operation would support a series of investments in renewable energy and energy efficiency that would contribute to the EU energy and climate change objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. Due to their technical characteristics, the subprojects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will check that the promoter has maintained its capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental as appraised during the previous similar operation.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including making sure that sub-schemes' promoters are, where applicable, in compliance with the EU Procurement Directive 2004/17/EC and its transposition into national legislation.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48726677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120250
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II
Autres liens
Fiche récapitulative
UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II
Fiche technique
UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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