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DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL

Signature(s)

Montant
25 734 709,96 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 25 734 709,96 €
Santé : 25 734 709,96 €
Date(s) de signature
21/06/2013 : 25 734 709,96 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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13/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 21/06/2013
20120245
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 110 million (EUR 27 million)
PLN 362 million (EUR 88 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The Project involves the physical merger of two existing hospitals, the Marciniak Lower Silesian Specialist Hospital and the District Railway Hospital (organisationally completed in 2010), and their relocation to a single, new, purpose-built facility located on a greenfield site in the north-western part of Wroclaw in Lower Silesia.

Located in a convergence region, the project is eligible under the convergence objective. As a health sector investment, it responds to the Bank’s environmental policy objective under sustainable communities (health), and the growth and employment potential objective (as per the priority lending objectives outlined in the COP 2012-2014). The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the EU Treaty.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Date de publication
13 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54954970
Thématique du document
Environnement
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120245
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136128945
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120245
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Fiche technique
DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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