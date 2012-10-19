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TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 500 000 000 €
Télécom : 500 000 000 €
Date(s) de signature
8/04/2014 : 100 000 000 €
7/02/2013 : 100 000 000 €
7/02/2013 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 07/02/2013
20120239
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
TELECOM ITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1040 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investments to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology.

The project concerns the promoter’s investments in Italy to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology. The roll-out will include several thousands of new access nodes as well as a much stronger transmission network to cope with the data traffic increase. As a result, the project will enable the launch of 4G/LTE based services and improve coverage of 3G/UMTS based services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Such mobile telecommunication networks have limited residual environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and the EMF radiation. Generally the impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Documents liés
11/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Date de publication
11 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65197877
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120239
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57984803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120239
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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11/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
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Fiche récapitulative
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Fiche technique
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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