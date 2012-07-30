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TUBITAK RESEARCH PROMOTION

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 175 000 000 €
Services : 175 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2012 : 175 000 000 €
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22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION
Communiqués associés
Turquie : 175 millions d’EUR de la BEI en faveur de l’économie de la connaissance

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 09/11/2012
20120233
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TUBITAK RESEARCH PROMOTION
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TUBITAK)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 422 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the Academic Research Funding Programme and the Industrial R&D and Innovation Programme implemented by TUBITAK.

The purpose of the project is to strengthen the science system and improve the research and innovation capacity in the Republic of Turkey.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

TÜBITAK operates several science, technology and innovation programmes to which EIB funding will be directed. These programmes have national reach. The beneficiaries include public and private sector promoters. The programmes are expected to yield new knowledge and other outputs that can have improved environmental characteristics. The project will also finance academic research in the social sciences that should benefit communities and society as a whole.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66001452
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120233
Secteur(s)
Services
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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