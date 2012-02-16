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XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 2 316 000 €
Norvège : 4 200 000 €
Autriche : 4 632 000 €
Royaume-Uni : 8 106 000 €
Italie : 9 264 000 €
Allemagne : 23 160 000 €
Suède : 68 322 000 €
Industrie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2012 : 2 316 000 €
14/12/2012 : 4 200 000 €
14/12/2012 : 4 632 000 €
14/12/2012 : 8 106 000 €
14/12/2012 : 9 264 000 €
14/12/2012 : 23 160 000 €
14/12/2012 : 68 322 000 €
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Suède : Technologies de l’eau : 120 millions d'EUR à l'appui des activités de R-D de Xylem

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 14/12/2012
20120216
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
XYLEM WATER TECHNOLOGIES
XYLEM INC.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 247 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in research, development and innovation related to water transport, treatment and analytics, as well as related automation during the period of 2013-2016.

The project will continue to develop knowledge and expertise in the field of water and wastewater handling technologies, materials technology and data management systems. The project is likely to bring about positive environmental results mainly through the activities related to energy efficiency, resource recovery and water supply efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Annex II of the Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the projects appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64131284
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120216
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays de l'AELE
Pays
Allemagne
Autriche
Hongrie
Italie
Suède
Royaume-Uni
Norvège
Disponible au public
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