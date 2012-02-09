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WARTA GLASS POLAND

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2014 : 16 500 000 €
28/09/2016 : 33 500 000 €
Autres liens
Related public register
17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTA GLASS POLAND
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la modernisation de l'industrie du verre

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 27/06/2014
20120209
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLASS MANUFACTURING PROJECT
Private Company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation and reconfiguration at 2 industrial sites dedicated to glass containers production, located in Sieraków, some 60 km NW Poznan, and Jedlice, 90 km SE of Wroclaw. The project will encompass production facilities, from production hall with furnaces, forming machines, inspection, palletising lines to warehouses.

Plan modernisation, enlargement of product mix, improvement of product quality, and increase in production flexibility contributing to the competiveness of the plants and their long-term sustainability, as well as to maintaining jobs in a convergence area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Modernisation investments in the EU fall under Annex II of EU Directive 2011/92. The main impacts of production process come from the atmospheric emissions of the furnace (mainly non-toxic dust). The current emissions of the plants and the impact of investments, traffic linked with raw materials reception and transportation of finished products and environmental and social conditions of raw materials production and collection will be reviewed during appraisal.

The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTA GLASS POLAND
Date de publication
17 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45729926
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120209
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150254827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120209
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTA GLASS POLAND
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Fiche récapitulative
GLASS MANUFACTURING PROJECT
Fiche technique
WARTA GLASS POLAND
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