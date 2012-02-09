WARTA GLASS POLAND

Fiche récapitulative
Modernisation and reconfiguration at 2 industrial sites dedicated to glass containers production, located in Sieraków, some 60 km NW Poznan, and Jedlice, 90 km SE of Wroclaw. The project will encompass production facilities, from production hall with furnaces, forming machines, inspection, palletising lines to warehouses.
Plan modernisation, enlargement of product mix, improvement of product quality, and increase in production flexibility contributing to the competiveness of the plants and their long-term sustainability, as well as to maintaining jobs in a convergence area.
Modernisation investments in the EU fall under Annex II of EU Directive 2011/92. The main impacts of production process come from the atmospheric emissions of the furnace (mainly non-toxic dust). The current emissions of the plants and the impact of investments, traffic linked with raw materials reception and transportation of finished products and environmental and social conditions of raw materials production and collection will be reviewed during appraisal.
The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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