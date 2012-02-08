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SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 14 500 000 €
Italie : 35 500 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2013 : 5 800 000 €
23/07/2013 : 8 700 000 €
18/12/2013 : 14 200 000 €
23/07/2013 : 21 300 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SDF Safety and Fuel Efficiency
Related public register
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 23/07/2013
20120208
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.P.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 102 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the funding of research and development (R&D) investments between 2013 and 2017 of SAME DEUTZ FAHR to achieve higher fuel-efficiency standards for agricultural vehicles.

Development of new series of tractors, improvement and expansion of an existing range of tractors, development of a new engine platform and of a new modular cabin. The main objectives of the project include the expansion and modernisation of the product offering, the introduction of innovative features and technologies, the reduction of CO2 emissions and compliance with safety and emissions regulations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing authorised facilities, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required under the Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction of test facilities that could fall under Annex II of the EIA directive, as well as any other environmental details during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the EIB to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SDF Safety and Fuel Efficiency
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SDF Safety and Fuel Efficiency
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46037098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120208
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
Date de publication
15 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80790129
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120208
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
Fiche technique
SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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