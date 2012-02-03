Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HELSINKI URBAN DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 125 000 000 €
Aménagement urbain : 125 000 000 €
Date(s) de signature
25/02/2013 : 125 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Kruunuvuorenrannan osayleiskaava - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - VAIKUTUKSET LUONTOON JA VIRKISTYSALUEISIIN - FI
Publications connexes
pages 15-18, chapter 2 VAIKUTUKSET LUONTOON, MAISEMAAN, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN - FI
Related public register
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 25/02/2013
20120203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
CITY OF HELSINKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Regeneration of former port and harbour areas into central mixed-use urban neighbourhoods for residential and business purposes.

Redevelopment of urban areas to create mixed-use, energy efficient neighbourhoods for growing population and expanding companies and businesses. The project will comprise the reorganisation, improvement, upgrading and extension of municipal infrastructure and facilities. The sub-projects will form part of the city’s integrated development plans for the respective neighbourhoods.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The selected sub-projects will be based on comprehensive urban regeneration and development strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Kruunuvuorenrannan osayleiskaava - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - VAIKUTUKSET LUONTOON JA VIRKISTYSALUEISIIN - FI
Publications connexes
pages 15-18, chapter 2 VAIKUTUKSET LUONTOON, MAISEMAAN, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN - FI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Date de publication
20 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59217512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120203
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136218520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120203
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Fiche technique
HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Kruunuvuorenrannan osayleiskaava - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - VAIKUTUKSET LUONTOON JA VIRKISTYSALUEISIIN - FI
Publications connexes
pages 15-18, chapter 2 VAIKUTUKSET LUONTOON, MAISEMAAN, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN - FI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes