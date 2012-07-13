JCI MANUFACTURING IN CZ

Fiche récapitulative
The project consists in (i) the extension of an existing plant for the manufacturing of automotive interior components (such as instrument and door panels) in Zatec (Czech Republic); (ii) the modernisation and capacity expansion of an existing lead-acid batteries manufacturing plant, and (iii) the construction of a green field plant to produce components for car batteries. The two latter investments are part of the promoters Power Solutions business and will be located in Ceska Lipa (Czech Republic).
The project is located in a cohesion country and aims at improving the promoters presence and market performance in Czech Republic. Most automotive OEMs have developed their manufacturing capacity in this region to produce models which are affordable to local consumers, while also benefiting from the cost-advantages offered by these economies. As an OEM supplier the promoters strategy is to locate its manufacturing plants at proximity of the OEM manufacturing plants to reduce the logistics costs.
The project comprises capital investments in three plants for the manufacturing of automotive interiors and batteries, for which Environmental Impact Assessments (EIA) may be required according to the Directive 2011/92/EU.To be assessed during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.