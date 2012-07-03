Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Signature(s)

Montant
185 002 466,7 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 185 002 466,7 €
Transports : 185 002 466,7 €
Date(s) de signature
20/12/2012 : 185 002 466,7 €
Autres liens
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 20/12/2012
20120150
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Transport for Greater Manchester
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 178 million (GBP 150 million)
EUR 379 million (GBP 320 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of public transport investments in the Greater Manchester area aimed at improving public transport operations including interchange between the different modes of transport.

The project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in Greater Manchester to improve the effectiveness and quality of transport infrastructure and services in the Greater Manchester region. The broad objective of the project is to reduce reliance on private cars and the negative impact of road-based transport on the environment, thus contributing to pollution reduction and to climate change objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the schemes included are new public transport infrastructures with some selected bus lane and park-and-ride (P+R) facilities and therefore fall under Annex II of EU EIA Directive 2011/92/EU, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not. For some of the schemes it is already known that a full EIA has been carried out. Compliance with EU legislation and the environmental impacts of the project will be examined during the project appraisal.

The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations.

Documents liés
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58834557
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120150
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123763882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120150
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Autres liens
Fiche récapitulative
MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Fiche technique
MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes