MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of public transport investments in the Greater Manchester area aimed at improving public transport operations including interchange between the different modes of transport.
The project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in Greater Manchester to improve the effectiveness and quality of transport infrastructure and services in the Greater Manchester region. The broad objective of the project is to reduce reliance on private cars and the negative impact of road-based transport on the environment, thus contributing to pollution reduction and to climate change objectives.
Most of the schemes included are new public transport infrastructures with some selected bus lane and park-and-ride (P+R) facilities and therefore fall under Annex II of EU EIA Directive 2011/92/EU, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not. For some of the schemes it is already known that a full EIA has been carried out. Compliance with EU legislation and the environmental impacts of the project will be examined during the project appraisal.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.