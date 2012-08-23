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HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA

Signature(s)

Montant
76 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 76 000 000 €
Santé : 76 000 000 €
Date(s) de signature
5/08/2014 : 38 000 000 €
25/09/2014 : 38 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA

Fiche récapitulative

Date de publication
23 août 2012
Statut
Référence
Signé | 05/08/2014
20120146
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 76 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Financing of the third phase of the extension and rehabilitation of the Hospital Universitario Marqués Valdecilla.

The objective of the project is to facilitate the provision of modern healthcare services by upgrading and extending the hospital infrastructure on the campus.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under the Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an EIA is needed or not is up to the local competent authorities. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Documents liés
13/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA
Date de publication
13 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45975111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120146
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA
Autres liens
Fiche récapitulative
HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA
Fiche technique
HOSPITAL UNIV MARQUES DE VALDECILLA

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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