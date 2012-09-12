BERLIN ABWASSER UND UMWELT

Signature(s)
Fiche récapitulative
Financing of investments in environmentally sustainable wastewater treatment facilities and water supply
The project contributes to reducing aquifer pollution by repairing broken sewers and to lower the probability of traffic disruptions and subsidence of buildings by avoiding the collapse of sewer segments. The objective of this investment programme is to reduce the risks mentioned above, but also to effectively ensure compliance with environmental service standards set by EU and national legislation (EU Water Framework Directive 200/60/EC and Urban Wastewater Directive 91/271/EC). The project contributes to improved service and to environmental quality enhancements. The project is therefore eligible under article 309 point (c) (Common Interest - Environment and quality of life, Water).
The schemes included in the project fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. In addition, for any part of the scheme that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures needed to comply with the Habitats Directive 92/43/EC and the Birds Directive 2009/147/EC.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EEC, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.