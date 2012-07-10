TURK TELEKOM R&D

Fiche récapitulative
The program concerns Turk Telekom Groups RDI activities carried out from 2012 to 2014 in the field of fixed line, mobile and internet based services. The key focus is the development of new technologies and services adapted to the local needs and culture. Some of the activities are done in the context of FP7 or EUREKA programs.
The broadband telecommunications market in Turkey is becoming very competitive with innovation driving the development of new innovative and attractive services among the operators in order to avoid revenue saturation. RDI activities in telecom services are necessary in order to adapt innovative services to the local environment, thus encouraging faster take up rates of broadband usage. The project is expected to stimulate the uptake of broadband services and therefore reduce the current digital divide to the member states of the EU. It is eligible under the pre-accession facility and under Knowledge Economy (Innovation), if it would be carried out in Europe.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will mainly take place inside existing office buildings and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected.Full environmental details will be assessed during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.