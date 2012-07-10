Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TURK TELEKOM R&D

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 70 000 000 €
Télécom : 70 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2012 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TELEKOM R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TELEKOM R&D
Communiqués associés
Turquie : Le centre de recherche-développement d'Avea reçoit des visiteurs de marque de la Banque européenne d'investissement

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 23/11/2012
20120073
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TURK TELEKOM R&D
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The program concerns Turk Telekom Groups RDI activities carried out from 2012 to 2014 in the field of fixed line, mobile and internet based services. The key focus is the development of new technologies and services adapted to the local needs and culture. Some of the activities are done in the context of FP7 or EUREKA programs.

The broadband telecommunications market in Turkey is becoming very competitive with innovation driving the development of new innovative and attractive services among the operators in order to avoid revenue saturation. RDI activities in telecom services are necessary in order to adapt innovative services to the local environment, thus encouraging faster take up rates of broadband usage. The project is expected to stimulate the uptake of broadband services and therefore reduce the current digital divide to the member states of the EU. It is eligible under the pre-accession facility and under Knowledge Economy (Innovation), if it would be carried out in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will mainly take place inside existing office buildings and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected.Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
10/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TELEKOM R&D
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TELEKOM R&D
Autres liens
Communiqués associés
Turquie : Le centre de recherche-développement d'Avea reçoit des visiteurs de marque de la Banque européenne d'investissement

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TELEKOM R&D
Date de publication
10 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66093687
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120073
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TURK TELEKOM R&D
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63126597
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120073
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TELEKOM R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TELEKOM R&D
Autres liens
Fiche récapitulative
TURK TELEKOM R&D
Fiche technique
TURK TELEKOM R&D
Communiqués associés
Turquie : Le centre de recherche-développement d'Avea reçoit des visiteurs de marque de la Banque européenne d'investissement

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Turquie : Le centre de recherche-développement d'Avea reçoit des visiteurs de marque de la Banque européenne d'investissement
Autres liens
Related public register
10/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURK TELEKOM R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TELEKOM R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes