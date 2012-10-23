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3 SCANDINAVIA 4G NETWORK

Signature(s)

Montant
199 617 804,47 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 69 866 231,56 €
Suède : 129 751 572,91 €
Télécom : 199 617 804,47 €
Date(s) de signature
3/04/2014 : 69 866 231,56 €
3/04/2014 : 129 751 572,91 €
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22/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - 3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
Communiqués associés
Suède / Danemark: Un prêt de la BEI pour la téléphonie mobile à haut débit et large bande au Danemark et en Suède

Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 03/04/2014
20120051
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
HI3G ACCESS AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not disclosed
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rollout of a new 4G/Long Term Evolution (LTE) based mobile network in Sweden and Denmark. After the award of the new mobile licences in 2011, the rollout started and will result in many new or replaced nodes. The new network will allow for very high speed mobile broadband services very similar to fixed lines services.

The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Denmark and in Sweden.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in mobile telecommunication projects (such as base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the European EIA Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. Potential health risks from electromagnetic radiation are still being studied at an international level. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

Full environmental details, including the applicable Swedish and Danish legal framework, will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
Date de publication
22 Jun 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67194719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120051
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - 3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70560550
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120051
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
3 SCANDINAVIA 4G NETWORK
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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