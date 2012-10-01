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UNIVERSITY PREMISES FINLAND

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 150 000 000 €
Éducation : 150 000 000 €
Date(s) de signature
22/01/2013 : 40 000 000 €
24/04/2014 : 50 000 000 €
22/01/2013 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY PREMISES FINLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 22/01/2013
20120048
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Suomen Yliopistokiinteistöt
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

New construction, renovation and the upgrading of facilities for research as well as teaching at 10 universities in Finland outside the greater Helsinki region, including improvement in energy efficiency.

The project improves the teaching and research infrastructure of the 10 universities, thus enhancing their ability to provide services. Futhermore, the new investments are planned in order to improve and increase inter-sectoral and inter-institutional co-operation and synergies. In addition, the project aims at improving the energy efficiency of the refurbished buildings over and above the objectives of the EU and the national EE Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project primarily concerns research activities that will be carried out within existing facilities. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment may cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Documents liés
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY PREMISES FINLAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Date de publication
10 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65173392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120048
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79605328
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120048
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY PREMISES FINLAND
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Fiche récapitulative
UNIVERSITY PREMISES FINLAND
Fiche technique
UNIVERSITY PREMISES FINLAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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